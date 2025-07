TOLFA - Il Rione Poggiarello si conferma ancora una volta sul gradino più alto del podio del Torneo dei Butteri, regalando al proprio pubblico un’emozione fortissima e consolidando un dominio che si tinge ormai dei colori della leggenda gialloverdi. L’edizione 2025 della storica manifestazione tolfetana ha visto trionfare un gruppo affiatato, determinato e animato da un profondo senso di appartenenza, capace di imporsi con grinta, tecnica e cuore su un campo di gara dove ogni errore pesa e ogni successo si costruisce con sudore e sacrificio.A firmare questa ennesima impresa, il collaudato team formato da Moreno Olivetti, Stefano Olivetti e Marco Santacroce, tre cavalieri che rappresentano il cuore pulsante del Rione Poggiarello e che negli anni hanno dimostrato di saper coniugare talento, spirito di squadra e una conoscenza profonda dell’ambiente equestre. Moreno e Stefano Olivetti due gemelli terribili von il vizio di vincere sempre, due veterani della competizione hanno saputo ancora una volta guidare la squadra con freddezza e lucidità, mettendo in campo l'esperienza maturata in decine di edizioni del torneo. Entrambi determinati, precisi e sempre concentrati. A completare il trio Marco Santacroce un ottimo cavaliere di grande sensibilità e tempismo, apprezzato per la sua capacità di entrare in perfetta sintonia con il cavallo e per l’energia con cui affronta ogni prova, qualità che si sono rivelate decisive in questa edizione particolarmente combattuta.Al termine della gara, carico di emozione, il presidente del Rione Poggiarello Franco Smacchia ha voluto condividere la gioia di questa nuova vittoria con l’intero gruppo e con la comunità di Tolfa, allargando il proprio ringraziamento a tutte le persone che, a vario titolo, hanno reso possibile questo successo. “Vincere il Torneo dei Butteri è stata un’emozione straordinaria: ogni vittoria ha qualcosa di meraviglioso e irripetibile. Desidero ringraziare tutti i membri del rione per l’impegno e la passione che, come sempre, hanno dimostrato, così come i butteri componenti della squadra ed infine la Pro Loco e il Comune di Tolfa per aver reso possibile, ancora una volta, questa splendida manifestazione. Ma voglio aggiungere qualcosa di più. Ogni anno il livello si alza, ogni rione dà il massimo e il nostro successo non è mai scontato: è frutto di allenamenti intensi, di lavoro costante, di momenti difficili affrontati insieme. Dietro a questa vittoria ci sono notti passate in stalla, cavalli da seguire con attenzione, strategie da costruire e provare. Non è solo una competizione: è una missione che ci unisce, che ci definisce come rione e come comunità. E poi c’è la gioia collettiva, il vedere gli occhi dei nostri sostenitori illuminarsi al traguardo, gli applausi, gli abbracci. È per loro che lo facciamo, per chi crede in noi, per chi ci spinge a dare sempre di più. Questa vittoria è di tutti”.Il Torneo dei Butteri, giunto alla sua 35ª edizione, continua così a essere uno degli appuntamenti più amati e sentiti del calendario estivo di Tolfa, un evento che affonda le radici nella tradizione ma che sa rinnovarsi ogni anno grazie all’impegno della Pro Loco, guidata dal nuovo direttivo, e al supporto dell’amministrazione comunale. L’arena gremita ha fatto da cornice a una serata intensa, scandita da prove spettacolari che hanno messo alla prova l’agilità, la precisione e il coraggio dei cavalieri. Ogni rione ha portato in campo il meglio delle proprie forze, dimostrando grande rispetto per lo spirito della competizione e per la storia che questo torneo rappresenta.