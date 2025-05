SUTRI al centro del dibattito nazionale sulla sostenibilità dei borghi.

«Oggi abbiamo avuto l’onore di ospitare, nella prestigiosa sede museale di palazzo Doebbing, il secondo convegno nazionale e “Benvenuti a borgo. Il ri-Scatto sostenibile dei piccoli comuni italiani”». Così, in una nota, il sindaco Matteo Amori, che spiega: «Un appuntamento importante che ha portato a Sutri autorevoli voci del mondo istituzionale, culturale e associativo per discutere del futuro dei nostri piccoli borghi, con uno sguardo concreto e lungimirante alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale ed economica».

«La riflessione sul ruolo dei borghi - sottolinea il primo cittadino - non può prescindere dal valore strategico che essi rappresentano per lo sviluppo del Paese. In questo contesto, il turismo sostenibile si conferma una leva fondamentale per la crescita del nostro territorio: genera indotto, valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico, crea opportunità occupazionali e contribuisce a contrastare lo spopolamento».

«Siamo stati particolarmente onorati della presenza del prefetto Gennaro Capo, la cui partecipazione ha reso ancora più significativo questo momento di confronto e visione comune. Sutri, con la sua storia millenaria e il suo patrimonio unico - prosegue Amori -, è orgogliosa di essere stata scelta come sede di questo evento. Continueremo a lavorare con impegno affinché la nostra comunità sia protagonista attiva di questo nuovo modello di sviluppo, che parte dai borghi per costruire un’Italia più forte, coesa e consapevole delle proprie radici. Grazie alla delegata al turismo Ilaria Conti per l’impegno profuso e per l’ottima riuscita dell’evento e a tutti i partecipanti e agli organizzatori per aver scelto ancora una volta Sutri come incontro, confronto e prospettiva», conclude Amori.

