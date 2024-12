LADISPOLI - La casa vuota con il proprietario in una struttura clinica. Tanto è bastato per far pensare di appropriarsi di quella abitazione, pensando di non essere notati. E così è iniziato un vero e proprio trasloco, tra divani, letto, armadi. Ma quegli strani movimenti all'interno dell'abitazione non sono passati inosservati tanto che alcuni condomini del palazzo hanno subito allertato i carabinieri prontamente giunti sul posto. È quanto successo ieri a via del Ghirlandaio, nel quartiere Il Faro. I militari del comando della stazione di Ladispoli guidata dal comandante Umberto Polizzi, hanno subito bloccato l'occupante abusiva: una donna di origini romene, intenta a trasportare all'interno dell'abitazione i suoi effetti personali. I carabinieri hanno così provveduto a far sgomberare l'appartamento, ponendo i sigilli allo stesso per impedire altri tentativi di effrazione. Il loro tempestivo intervento ha permesso di evitare un'altra occupazione abusiva, una delle tante che purtroppo negli anni si sono susseguite ai danni spesso di persone anziane e sole, e che spesso porta dietro di sé un vero e proprio calvario per poter rientrare in possesso dell'immobile sottratto illecitamente. Per fortuna, in questo caso, il padrone di casa ha visto salva la sua proprietà. La vicenda sarà comunicata di certo alla competente Procura della Repubblica