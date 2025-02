S. MARINELLA – L’amministrazione comunale risponde alle rimostranze della lista Coalizione Futuro che chiedeva “che fine avesse fatto la delibera di variante di piano regolatore per la creazione di tre parchi pubblici a Santa Severa, annunciata ufficialmente nel corso della conferenza di Italia Nostra con la promessa che sarebbe stata presentata e votata dal consiglio comunale l’8 gennaio e, nonostante sia passato un mese, della delibera non c’è traccia, ma sembra scomparsa anche dagli orizzonti la volontà della presente amministrazione di mettere mano al piano regolatore generale”.

La risposta arriva per vie brevi. “La delibera di variante del piano regolatore, redatta dall'architetto urbanista Luigi De Falco – dicono dagli uffici comunali - è giunta al Comune sabato 4 gennaio. Considerando il ponte della Befana, l’ufficio urbanistico, ha avuto poco più di 24 ore di tempo per procedere ad un riesame prima della definitiva proposta. L'amministrazione assicura che il progetto per la creazione dei tre parchi pubblici a Santa Severa cioè il Parco del Convento, la ex Polisportiva, e il parco in Località Grottini, rimane una priorità. Resta dunque integro l'impegno a superare il vecchio piano regolatore nel 1975 e a sviluppare una nuova visione urbanistica per Santa Marinella a cominciare proprio da Santa Severa. I fondi per il nuovo piano regolatore, come noto, sono stati reperiti. L’amministrazione conferma di volersi avvalere dell’architetto De Falco di Italia Nostra, che insieme a professionisti locali, verrà incaricato non appena il bilancio riceverà il formale riconoscimento del finanziamento. Tuttavia l’amministrazione non può fare a meno di far notare a Coalizione Futuro che non esistono in concreto atti politici a riscontro della reale volontà di detta Coalizione né dichiarazioni in consiglio comunale in tal senso. In aggiunta, l’amministrazione, è costretta a rilevare che l’ultimo atto politico di Coalizione Futuro è stato il ritiro della firma del suo rappresentante dalla variante di salvaguardia a firma del consigliere Fiorelli, finalizzata a trasformare l’ex Convento dei Capuccini in area storico, artistico e di particolare pregio ambientale. L'amministrazione conferma, infine, che è impegnata a lavorare con tutte le parti interessate per garantire uno sviluppo sostenibile e rispettoso del territorio di Santa Severa e dell'intera Santa Marinella e auspica che anche Coalizione Futuro sappia inserirsi in questa dialettica in modo costruttivo, senza pregiudizi di parte o propagandismi, appoggiando in Consiglio Comunale, concretamente e con pragmatismo, questa volontà e questo impegno”.

