TARQUINIA - Il presepe vivente di Tarquinia si appresta a vivere il suo momento più

suggestivo e atteso. Come da tradizione, martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, la rievocazione sarà aperta dall’arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, protagonisti di un corteo di grande impatto scenografico.

La sfilata partirà alle 16,30 da piazza Cavour e attraverserà corso Vittorio Emanuele, via Giuseppe Garibaldi e via Lunga, per culminare con l’ingresso nel monastero di Santa Lucia delle Benedettine, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di spiritualità della città.

Complesso di altissimo valore storico, artistico e religioso, il monastero ospita la comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento e rappresenta una cornice unica, generalmente non accessibile al pubblico.

Proprio qui, dalle 17 alle 19, la rievocazione accompagnerà i visitatori in un percorso immersivo tra scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume, restituendo atmosfere e tradizioni del passato.

Il percorso sarà arricchito da spazi con assaggi di bruschette, vin brulé e formaggi, per un’esperienza che unisce cultura, gusto e convivialità.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Presepe Vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia - Tarquinia, a testimonianza di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e realtà associative del territorio.

«Un ringraziamento particolare va alla comunità delle Monache Benedettine del Santissimo Sacramento per la preziosa disponibilità e accoglienza», affermano gli organizzatori.

Le casse per l’acquisto dei biglietti, al costo di 5 euro per gli adulti e con

ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni, saranno attive in piazza Cavour e su viale Luigi Dasti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA