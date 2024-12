LADISPOLI - «Ma non si doveva procedere già prima dell’estate con il taglio di sterpaglie ed erbe infestanti su strade e marciapiedi? La situazione, qui, sta diventando insostenibile». I residenti della zona del Ghirlandaio, a ridosso del quartiere Messico protestano fortemente. Il ponte che collega i due quartieri, proprio come lo scorso anno, è ormai diventato una “giungla”. Erba infestante che dal fosso Sanguinara risale su ricoprendo le ringhiere. E ora anche il passaggio pedonale e le scale nei pressi di via del Ghiarlandaio.

«L’erba è così rigogliosa - denunciano - che gli insetti ormai sono di casa». A preoccupare di più le api che della folta vegetazione hanno fatto la loro casa. Peccato però che chi si trova a dover passare da lì rischia inevitabilmente incontri ravvicinati che potrebbero essere evitati. «Potrebbero inavvertitamente pungere qualcuno. E se fosse allergico?», incalzano. L’appello, poi al Comune: «Si intervenga per ripristinare il decoro».

