LADISPOLI - Il parco giochi di piazza Domitilla sarà intitolato ad Agostino Felli, per tutti Lello. Ad annunciarlo, dopo l’ok della giunta, il sindaco Alessandro Grando. «Lello è stato per tutti noi un volto familiare, una presenza significativa capace di lasciare un’impronta sincera nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Intitolargli questo spazio non è solo un atto simbolico, ma un modo concreto per continuare a far vivere la sua memoria nel luogo che più di ogni altro lo ha visto protagonista: la “sua” Piazza Domitilla, che non lo dimenticherà mai».

