LADISPOLI - «Era il giardino più bello della città, ora è una colata di cemento». L’affondo è del Pd riguardo agli avanzamenti dei lavori che riguardano i giardini, una volta solo pubblici, di viale Europa. Un ritrovo per le famiglie e i rispettivi bambini che però nel corso del tempo ha subito la privatizzazione di una parte del parco che si trova nel quartiere residenziale del Miami di fronte a viale Europa e via Settevene Palo. Area che continua ad essere in qualche modo arricchita da ulteriori progetti non considerati pubblici dall’opposizione scatenando le ire dei dem. «Ogni appello al sindaco perché fosse evitata la distruzione di quello che era il verde pubblico più bello di Ladispoli è stato vano – prosegue il circolo del Pd “Luciano Colibazzi” -, la giunta Grando ha trasformato in occasione di guadagno privato il verde dove per 30 anni i bambini e gli adolescenti hanno giocato in totale libertà. Un comportamento vergognoso che non trova precedenti nella storia amministrativa della nostra città».

Poi l’annuncio di una imminente battaglia. «Contrasteremo in ogni sede questa politica di privatizzazione di beni pubblici – conclude il Partito democratico - che ormai è il segno distintivo di una giunta e di un sindaco che stanno contraddicendo, uno dopo l’altro, tutti gli impegni presi con il programma elettorale». Il progetto – si legge sull’Albo pretorio del municipio - prevede nuove giostre per i bambini con giochini annessi, gonfiabili e trenino su rotaie in prossimità del chiosco in legno, dehors, un pozzo di prelevamento acqua per irrigazione, un punto soccorso completo con parcheggio ambulanze e un deposito di attrezzi da giardino.

«Ci sono tante polemiche sempre su questi giardini ma parliamo di un progetto presentato e poi votato con delibera di giunta comunale», chiarisce Veronica De Santis, assessore ai Lavori pubblici di Ladispoli.

