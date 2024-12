ALLUMIERE - "Sempre in continuo movimento culturale: la nostra Allumiere e il suo Palazzo della Reverenda Camera Apostolica (ed il bellissimo MAK) sono stati protagonisti del "progetto Abstract: in viaggio nei borghi del Lazio".

Si apre così il commento entusiasta della delegata alla Cultura del comune di Allumiere, Francesca Scarin per questa bella novità che riguarda il Palazzo Camerale ed sua promozione e fruizione. "È un innovativo modo di visitare il nostro "Camberale" a 360 gradi ed in maniera totalmente virtuale con contenuti interattivi "cliccabili" e completamente in 3D - prosegue la delegata Scarin - è un nuovo modo di essere presenti nel mondo cibernetico, un privilegio che pochi possono vantare e che è ennesimo motivo di orgoglio per la nostra comunità e che permetterà a tutti di visitare e conoscere la nostra comunità anche dal cellulare".

Tutto si e svolto venerdì: "È stata una mattinata di storia, cultura e tradizione in cui ho guidato personalmente lo staff attraverso le mura del palazzo - conclude la delegata alla Cultura, Francesca Scarin - tutto ciò è stato possibile grazie alla stretta collaborazione con il consigliere comunale delegato al Turismo Duccio Galimberti che ha supportato questo progetto. Innovazione, cultura e storia in un moto perpetuo". ©RIPRODUZIONE RISERVATA