LADISPOLI - «La nostra città si è risvegliata con una triste notizia: è venuto a mancare il cavalier Antonio Bresciani, uno dei padri fondatori della Sagra del Carciofo». A dare l’annuncio ieri mattina il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando. Un pilastro della tradizionale fiera che ad aprile compirà le sue 71 candeline. Antonio Bresciani invece di anni ne aveva 104. «Il suo impegno e la sua passione – ha ricordato Grando - hanno contribuito in modo significativo alla crescita e al prestigio di questo evento. Ricordo ancora con affetto quando, nel 2018, Antonio partecipò per l’ultima volta ad un’edizione della Sagra. Salì sul palco, indossò la fascia tricolore e salutò tutti i presenti con il suo sorriso contagioso». La sagra del Carciofo, uno degli eventi più attesi dell'anno a Ladispoli, è stata, insieme ad un gruppo di amici, una delle sue più grandi creazioni. Grazie al suo lavoro instancabile e alla passione per la gastronomia locale, ha contribuito a promuovere la cultura e l'identità della città. Tantissimi messaggi di cordoglio e affetto rivolti a una persona sempre con il sorriso stampato sulle labbra. «In questo momento di lutto, a titolo personale e a nome di tutta la città di Ladispoli, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e a coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo», è sempre il pensiero del sindaco.

