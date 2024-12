ALLUMIERE - Allumiere e il suo territorio ancora meta di trekking. L'associazione "Nomos Trek" domenica 24 novembre invita tutti all'imperdibile escursione sull'ultimo anello del Cammino dei Minatori, cioè quello Celeste. "Vi faremo conoscere i Monti della Tolfa e i suoi dintorni, in particolare andremo a percorrere questo recente cammino diviso ad anelli che ci farà scoprire tanti paesaggi diversi tra loro e molto affascinanti. Dopo aver percorso l'anello giallo e quello viola, concluderemo questo bel cammino con quello Celeste. Il cammino parte e si conclude nella piazza principale di Allumiere (piazza della Repubblica). Attraverseremo boschi di castagno, la storica faggeta di Allumiere (monumento naturale) dove sarà possibile scorgere cunicoli angusti che si perdono nel cuore della terra, ricordi di un recente passato dove i minatori si recavano a lavorare. Arriveremo poi sulla collina della ex base Nato (oggi riconvertita e utilizzata dall'Ateneo di Roma3); infine visiteremo il suggestivo Santuario della Madonna delle Grazie immerso in un fitto bosco di lecci e da dove il panorama spazia fino al mare dell’Argentario. Vi aspetto". L'anello celeste è un percorso di circa 10km con un dislivello di circa 300 metri

Gli organizzatori rivordano che dono obbligatori gli scarponcini da trekking; occorre vestirsi a strati e sono utili i bastoncini da trekking. Ognuno dei partecipanti deve portare il pranzo al sacco e l'acqua a sufficienza: il caffè e i dolcetti li offriranno gli organizzatori. L'appuntamento è fissato per domenica alle ore 9.45 ad Allumiere al bar Caffè Centrale. Chi vuole puo' ritirare la credenziale del Cammino direttamente al bar (2euro). Altri appuntamenti ci saranno a Roma in base alle disponibilità delle auto dei partecipanti. Il costo è di 15euro più la tessera Nomos Trek 2024 in corso di validità. Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati (nome/cognome, luogo e data di nascita e cf) entro le 18 del giorno precedente l'escursione. Il solo "Parteciperò" messo all'evento non sarà preso in considerazione se non si è poi contattata la guida. Per info e prenotazioni su whatsapp contattare la Guida Ambientale Escursionistica Marco Marini al 3478247257. Per ricevere aggiornamenti sull'evento e vedere tutte le escursioni mettere "parteciperò" sulla pagina NomosTrek. L’iniziativa è riservata ai soci in regola con l’iscrizione relativa all’anno 2024 ed in possesso della relativa tessera. Le Guide si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l’itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l’escursione. "Si prega inoltre di avvertire gli accompagnatori della presenza di eventuali patologie - spiegano gli organizzatori - o di problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso dell'escursione".

