SANTA MARINELLA - Le due rappresentanti dei genitori della commissione mensa Sara Fiorini e Daniela D’Emilio rispondono a Cittadini al Centro in merito alla vicenda della mensa scolastica. “In riferimento all’articolo di Cittadini al centro – dicono le due mamme - ci sentiamo in dovere di rispondere. Siamo sorprese nel leggere di ipotetiche posizioni di noi rappresentanti genitori facente parte della commissione mensa. Troviamo onesto, prima di citare persone, di avere un confronto e di non parlare per conto nostro. Nella nostra semplice posizione di rappresentanti genitori commissione mensa sottolineiamo il nostro positivo contributo a un servizio con sopralluoghi, portando testimonianza dell’attenzione dei genitori al servizio e che il lavoro svolto per attestare o meno la qualità avviene anche attraverso lamentele di genitori e sopralluoghi da noi effettuati. Un esempio, la segnalazione inviata che attestò la scarsa qualità di alcuni frutti, il caso di alcune prugne aventi vermi, plesso Pirgus, è stata inoltrata dalle rappresentanti genitori presenti nella commissione mensa dopo la segnalazione di alcuni genitori. Rileviamo una inesattezza nell’articolo in riferimento alla frutta. La delegata alla mensa Valentina Sarro, ha vietato di portare a casa sia pane che frutta, così come confermato anche dalla pubblica istruzione, dunque è incoerente con quanto scritto. In futuro auspichiamo in un sereno confronto”.

