CIVITAVECCHIA – Via XVI Settembre è diventata impraticabile. Lo sapevano tutti che sarebbe partito il cantiere per la demolizione delle palazzine Ater, le ordinanze e i cartelli parlano chiaro. E tutti sapevano che la presenza delle scuole in quella zona avrebbe potuto creare disagi, soprattutto in un orario coincidente con l’entrata e l’uscita degli alunni. Eppure si è preferito ignorare il problema. Come stanno adesso le cose il nonno vigile non basta più: servono divieti di fermata e agenti di Polizia locale incaricati di farli rispettare. Altrimenti è il caos. Chi arriva in ritardo e deve comunque lasciare il figlio a scuola, non fa neppure caso al restringimento della carreggiata per via dei lavori messi in cantiere: ferma l’auto al centro della strada, scende e con molta calma accompagna l’alunno fino al portone della scuola per facilitargli l’attraversamento. Poi risale in macchina e riparte. E intanto le code diventano lunghissime e il traffico ne risente già da porta Tarquinia. Una questione che il delegato Flavio Fustaino ha letteralmente ignorato, preferendo concentrarsi su zone che non sentivano alcuna necessità di subire modifiche. Si spera che la Polizia locale intervenga al più presto per permettere la regolare circolazione stradale anche in via XVI Settembre.