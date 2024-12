CERVETERI - Dopo l'inaugurazione del Villaggio di Natale del 6 dicembre scorso, proseguono le iniziative in piazza Aldo Moro con animazione per bimbi, Babbo Natale ed Elfi pronti ad intrattenere i più piccoli. E a proposito del Natale e delle luminarie installate in città il primo cittadino ha tenuto a evidenziare che il costo, per le casse comunali, è stato pari a zero «in quanto interamente finanziate da un contributo aggiudicatosi dall'Etruria Meridionale della Regione Lazio». A queste si aggiungono quelle installate dai Rioni. «Alberi e luci natalizi che non sono circoscritti solamente al Centro Storico, ma in tutto il territorio comunale di Cerveteri: ogni frazione - ha evidenziato il primo cittadino etrusco - dalla più grande alla più piccola, ha il proprio albero di Natale, ognuna di loro si illumina con un simbolo natalizio. Questo, come detto, si è potuto realizzare grazie ad un lavoro oculato della nostra amministrazione e dei nostri uffici, capaci di aggiudicarsi un finanziamento davvero importante della Regione Lazio che ci ha appunto consentito di realizzare un lavoro di così elevato spessore. Non mi rimane altro dunque, che invitare la cittadinanza agli eventi in programma a Cerveteri, nel nostro Centro Storico, per trascorrere insieme i giorni che precedono il Natale».

