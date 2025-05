LADISPOLI – Come due anni fa, il delirio al triplice fischio di Udinese-Napoli. Stavolta lo scudetto, il quarto nella storia dei partenopei, arriva dopo il 2-0 rifilato al Cagliari allo stadio Maradona. Ed esplode la festa anche a Ladispoli, città ricca di campani e di conseguenza di tifosi azzurri che hanno invaso piazza Rossellini, il lungomare, le strade del centro e soprattutto il corso principale del viale Italia. Caroselli, bandiere, trombette, fumogeni e anche i fuochi d’artificio. Non sono mancati i balli e i cori tipici delle tradizione napoletana già dopo il vantaggio in acrobazia, su cross di Politano, dello scozzese McTominay, risultato arrotondato poi nella ripesa con una discesa micidiale di Lukaku. Problemi di traffico, qualche coro idiota anche contro Napoli da parte di giovani scalmanati ma tutto sommato non si sono verificati incidenti. Molti tifosi azzurri, trapiantati a Ladispoli, si sono recati invece al Maradona per tifare dal vivo l’impresa di mister Antonio Conte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA