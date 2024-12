Il mercato settimanale del sabato torna in centro. Dal 3 agosto l’appuntamento sarà a piazza della Rocca e a piazza Sallupara. Previste alcune modifiche alla viabilità, tra le principali disposizioni quella riguardante il divieto di accesso su piazza della Rocca dagli ingressi porta Fiorentina, via Matteotti e via Amendola. «Il ritorno del mercato in centro era un obiettivo del nostro programma elettorale – ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini -. Un impegno che avevamo preso con gli ambulanti e con le rispettive associazioni di categoria del comparto. A poco più di due anni dal nostro insediamento abbiamo portato a compimento anche questo risultato. Ora il mercato può finalmente tornare in centro, dove era giusto che fosse. Una scelta strategica in linea con la rivitalizzazione e la riqualificazione del nostro centro storico su cui stiamo concretamente lavorando». Nel dettaglio, queste le misure previste nell’apposita ordinanza emanata dalla polizia locale: divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 6 alle ore 14 di ogni sabato, a piazza della Rocca e piazza Sallupara (tratto compreso dal civico 1 al 6 e dal 15 al 16/a, ambo i lati), via Matteotti (tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza della Rocca). Dalle ore 6 alle ore 14 di ogni sabato, a partire dal prossimo 3 agosto, sarà interdetta la circolazione veicolare a piazza della Rocca e a piazza Sallupara (tratto compreso dal civico 1 al 6, ambo i lati).

Dalle ore 6 alle ore 14 di ogni sabato sarà istituito il doppio senso di circolazione a piazza Sallupara (tratto compreso dal civico n. 15 al 16/A).

Divieto di circolazione veicolare su via Matteotti, nel tratto compreso tra piazza della Vittoria e piazza della Rocca; in tale tratto sarà però consentito il doppio senso di circolazione ai veicoli di pronto intervento e di pronto soccorso, ai veicoli a servizio di forze di polizia, ai veicoli in uso a medici in visita domiciliare urgente muniti dell'apposito contrassegno, nonché ai mezzi in emergenza in uso al personale del Comando Aviazione Esercito ubicato a piazza S. Francesco, ai veicoli dei clienti delle categorie fragili del Laboratorio San Faustino e ai residenti di piazza San Francesco.

Il primo tratto di via Matteotti sarà percorribile con deviazione su via San Luca.

Dalle ore 6 alle ore 14 di ogni sabato, i veicoli in sosta e quelli in uso dei residenti di via della Pettinara (tratto dal civico n. 2 al 34), via San Faustino, via Amendola, (tratto tra via Larga e piazza della Rocca), via della Cava, via dei Chiodaroli, via III Reggimento Granatieri di Sardegna, avranno la facoltà di entrare in senso contrario a quello consentito nelle vie sopra indicate e di uscire in direzione piazza San Faustino, via Cairoli e via San Luca.