TOLFA - Il maltempo ferma la sfilata dei carri allegorici che era in programma oggi pomeriggio.

A causa delle condizioni meteo avverse l'amministrazione comunale di Tolfa, di comune accordo con le varie associazioni ieri in tarda mattinata hanno deciso di rinviare a domenica 18 febbraio prossimo la grande festa di carnevale con la meravigliosa sfilata di centinaia di persone in maschera al seguito di bellissimi carti allogorici. L’appuntamento per il raduno sarà sempre sulla Braccianese: il corteo poi sfilerà lungo via Roma fino a Piazza Vittorio Veneto, dove verrà accolto dall’animazione di Alberto Galli e dai tanti cittadini.

Saranno tre carri e numerosi partecipanti in maschera: quello del Gruppo Scout che proporrà “Il Mondo dei giochi”; a seguire la Banda Verdi di Tolfa col mondo di “Harry Potter” e infine, il gruppo dei ''Panicopaura'' sul tema dei “Supereroi”.

Le pessime condizioni meteo, però, non fermano la bellissima e imperdibile iniziativa del 'Tè danzante' promossa dall'Aps 'La Rocca'. L'associazione collinare presieduta da Daniela Cedrani continua a promuovere manifestazioni, kermesse, corsi, lezioni e quant'altro e anche stavolta i membri dell'associazione daranno vita a una manifestazione da sogno che offrirà a tutti l'opportunità di divertirsi e di vivere un pomeriggio all'insegna del ballo e della musica d'altri tempi. In collaborazione con l'Academy of Victorian Dance' la presidente dell'Aps 'La Rocca', Daniela Cedrani, invita tutti a partecipare alla grandiosa festa da ballo che si svolgerà nella bellissima cornice della Pinacoteca: si susseguiranno balli con abiti e musiche dell'Ottocento.

