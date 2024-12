CIVITAVECCHIA – Il Papa ha nominato promotore di giustizia applicato dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Deodato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Deodato è nato il 3 aprile 1959 a Ionadi. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia e, successivamente, ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze della sicurezza economico-finanziaria all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dopo la carriera militare nel Corpo della Guardia di Finanza ha superato il concorso in magistratura, ricoprendo l’incarico di sostituto procuratore della Repubblica dapprima presso la procura della Repubblica di Lamezia Terme, poi trasferito a quella di

Civitavecchia e, infine, a quella di Roma.