ALLUMIERE - Il 7 ottobre 2020 Allumiere ha detto addio a uno dei suoi figli più illustri e attivi, ossia il grande e indimenticabile Maestro Rossano Cardinali, il quale ha lottato contro un terribile male e alla fine, a soli 51 anni, ha purtroppo ceduto lasciando ad Allumiere e, soprattutto, negli Amici della Musica un vuoto incolmabile.

Sono passati 4 anni da quel giorno, ma tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere Rossano e tutti gli allumieraschi non l'hanno dimenticato.

Il grande Ross è stato una persona straordinaria che ha saputo portare la musica allumiererasca ad altissimo livello. Sorridente, gioviale, sapeva infondere in tutti la passione per la musica. Era un genio della musica e un vulcano di energia: era, come disse Manzoni di Napoleone nella poesia il 5 maggio, "di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno".

Nella sua testa aveva un turbinio di idee che sapeva mettere in pratica e che, negli anni, sono diventati eventi ed iniziative che sono cresciute sempre di più. Lui aveva la capacità di rendere possibile l'impossibile. Il grande "Rosso" è riuscito a rendere Allumiere l'ombelico della musica perchè era dotato di grande umanità, competenza, di capacità artistiche innate, ma soprattutto Rossano era l'uomo delle mille idee e cose da fare: mai stanco, mai domo ha dato il la a tantissime iniziative di successo.

Per tutti Ross era un amico, un maestro, un esempio. Sapeva infondere coraggio, sapeva unire e fare gruppo: era un vero leader. Ha saputo far crescere e conoscere l'associazione, la banda e la scuola grazie alla sua precisione e attenzione ad ogni minimo particolare. Ross ha saputo fare la differenza.

La sua esistenza è stata un inno alla vita: era sempre in fermento e aveva una visione costruttiva e attiva. Ross pensava e sognava in grande e non smetteva mai di portare linfa nuova e nuovi progetti. Non è stato egoista, ma generosamente ha preparato il terreno a chi veniva dopo di lui e ha pensato bene a chi lasciare il testimone.

Ha seminato bene e, dopo la sua prematura scomparsa, ha raccolto il testimone Stefania Cammilletti, la quale in questi 4 anni sta inseguendo con determinazione e impegno il sogno di Rossano e lo sta portando avanti con tutto il direttivo: per questo gli Amici della Musica crescono sempre di più sotto tutti gli aspetti.

Per quanto riguarda la banda a prendere il testimone da Ross è stato Manuel Pagliarini, un giovane e bravissimo Maestro e Direttore cresciuto accanto a Rossano. Su tutti c'è il maestro Umberto Profumo, che ha "cresciuto" Ross, lo ha aiutato, supportato e consigliato e ora come direttore artistico continua a lavorare e vigilare per far crescere sempre di più l'associazione e tutte le sue componenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA