«Civita Castellana piange Alessio Paternesi. Il grande maestro di fama internazionale era nato nella nostra città e con la sua arte ha portato il nome di Civita Castellana sui palcoscenici più importanti del mondo. Per questo due anni fa avevamo fortemente voluto conferirgli la cittadinanza onoraria, per onorare il suo immenso talento e rinsaldare il forte legame con la città che gli aveva dato i natali». Così il sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri. «"Le radici contano sempre e per sempre per tutte le persone - aveva detto Alessio Paternesi, visibilmente commosso, in occasione della consegna dell'onorificenza, accompagnato dalla sua famiglia, ricorda il sindaco -. I profumi della terra d'infanzia restano per sempre con ciascuno di noi e non potremo mai dimenticarli. Perdonatemi se mi commuovo ma oggi salire le scale del Comune per ricevere questo riconoscimento mi ha davvero fatto battere il cuore". Il maestro Paternesi ci lascia oggi, ma la testimonianza della sua capacità di creare bellezza resterà indelebile nella nostra città, grazie alle sue opere, come la Fontana delle acque vergini nel giardino adiacente al Forte Sangallo, che anni fa volle regalare alla sua Civita Castellana. Proprio un anno fa - prosegue Giampieri - ebbi l'onore di consegnargli un premio a Sutri, in una serata organizzata dall'allora sindaco, onorevole Vittorio Sgarbi. Un'ennesima occasione di confronto con un uomo estremamente intelligente, colto, dalla sensibilità unica e dotato di uno straordinario talento artistico. Un uomo, un artista, che mancherà moltissimo a questa terra. A nome mio e dell'amministrazione comunale giungano alla famiglia Paternesi le più sentite condoglianze.