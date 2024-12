Dopo quasi quarant’anni, il luogotenente carica speciale Agostino Marigliano, comandante della stazione Carabinieri di Viterbo, va in pensione. Nella giornata di ieri il comandante provinciale, colonnello Massimo Friano, ed il comandante della compagnia del capoluogo, capitano Felice Bucalo, riuniti i militari della caserma di Riello e tanti colleghi venuti per l’occasione da altri centri della Provincia, hanno salutat e ringraziato l’ispettore per il suo impegno per l’Arma e per la cittadinanza. Nativo di Napoli, si è arruolato il 20 settembre 1985 e si è formato alla Scuola Sottufficiali di Velletri e di Firenze. La Stazione di Rignano Flaminio è stato il Reparto di prima destinazione, dove è stato da subito vicecomandante tra il 1987 e il 1990. Dal 1990 al 1994 è stato vicecomandante alla Stazione di Castelnuovo di Porto. È Gradoli tuttavia, il luogo che ha maggiormente segnato il suo percorso umano e professionale; sarà comandante di stazione per circa ventiquattro anni, dal 1994 al 2018, divenendo punto di riferimento nella comunità del paese e partecipando ad ogni momento significativo della sua storia recente. Basti pensare alla collaborazione alle articolate indagini che nel 2008 portarono all’arresto dei responsabili, poi condannati in via definitiva, a seguito della scomparsa di due donne, il cosiddetto “giallo di Gradoli”, che gli valse un encomio del comandante della Legione Carabinieri Lazio. Lascia le rive del lago di Bolsena quando, chiamato a rivestire l’incarico di comandante della Stazione del capoluogo; un incarico quello di Viterbo nel quale l’ispettore è stato impegnato su più fronti, dal centro storico alle periferie del territorio comunale, in attività di Polizia giudiziaria come di ordine pubblico, facendosi ancora una volta riconoscere quale interlocutore costante, affidabile e signorile. Insignito di Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, croce d’oro per l’anzianità di servizio e medaglia d’oro al merito di lungo comando, il luogotenente Marigliano nel lasciare la Stazione ha ricevuto messaggi di stima e di affetto anche da parte di tanti professionisti e cittadini viterbesi ed infine ha voluto ringraziare in particolare i carabinieri propri collaboratori in questi ultimi anni che gli sono stati accanto nel comando di Riello.

