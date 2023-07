TARQUINIA - Il Lions Club di Tarquinia non si ferma neanche in estate ed inizia il nuovo anno lionistico 2023/2024 promuovendo un importante Service “Raccolta Occhiali Usati” avvalendosi della collaborazione di Foto Ottica Valerioti , nella figura della proprietaria Antonietta, che si è messa a disposizione del Club diventando punto di riferimento della Zona per la raccolta.

“A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista” questo il motto del LCI che grazie all’ausilio dei Lions Club di tutto il mondo ha consentito il recupero della vista a più di 34 milioni di persone

“Nel mondo c’è un grandis­simo bisogno di occhiali - riferisce la presidente Laura Voccia - L’Organizzazione mondiale per la Sanità ha stimato che la vista di circa un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive che però non tutti possono permettersi a causa degli elevati prezzi e dello scarso numero di medici presenti nei paesi in via di sviluppo. In Italia si stima che sono oltre 2.000.000 le persone che possono avere difficoltà a procurarsi gli occhiali di cui necessitano, soprattutto i bambini, gli anziani e i tanti rifugiati, … . Pertanto chi possiede occhiali da vista e/o da sole che non utilizza più, può recarsi presso Ottica Valerioti , affiliata Lions per la raccolta, e depositarli dentro l’ apposita scatola».

«Il nostro Club provvederà a spedirli al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati che da venti anni opera per smistarli ad istituzioni, enti, strutture, associazioni, nonché famiglie bisognose in Italia e in tanti paesi del mondo..

Vi aspettiamo numerosi al punto di raccolta –conclude la presidente- certi che ancora una volta i cittadini mostreranno la loro generosità e attenzione verso un così importante service”.