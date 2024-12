TARQUINIA - Il legame profondo tra vino, cultura e territorio, a partire da una selezione di etichette locali, è stato il fulcro dell’incontro workshop che si è tenuto alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. Un evento dedicato proprio alla cultura del vino, che ha visto la partecipazione dell’enogastronomo Carlo Zucchetti, come relatore, e degli operatori del settore Horeca di Tarquinia.

L'iniziativa è stata organizzata dall’assessorato al Commercio del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia. Durante il workshop sono state analizzate le sfide di un mercato in continua espansione come quello dell’enoturismo, discutendo su come proporre le eccellenze vitivinicole ai clienti e quale ruolo possa avere Tarquinia in questo contesto. Inoltre, si è parlato delle opportunità per gli imprenditori del settore ristorativo e dell’accoglienza, nonché delle prospettive di crescita del percorso “DiVino Etrusco”.

