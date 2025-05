RONCIGLIONE – Le acque del lago di Vico tornano balneabili. Nelle scorse ore, il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni ha firmato l’ordinanza che revoca il divieto di balneazione emesso solo pochi giorni fa, dopo che le analisi dell’Arpa Lazio avevano rilevato una presenza eccessiva di Escherichia coli nel punto di prelievo situato a 500 metri a sinistra di Punta del Lago. La decisione del primo cittadino arriva in seguito a una nuova comunicazione dell’Arpa, datata 23 maggio, che ha certificato la conformità delle acque ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il nuovo campione, prelevato il 22 maggio nello stesso punto, è risultato infatti idoneo alla balneazione secondo i parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 30 marzo 2010. Il provvedimento di revoca fa dunque decadere l’ordinanza n. 68 del 23 maggio scorso, con cui era stato vietato temporaneamente il bagno nello specchio d’acqua a causa del superamento dei limiti microbiologici. Con la nuova ordinanza, l’area in questione torna ufficialmente accessibile ai bagnanti, in linea con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale del 15 aprile 2025 che individua e classifica le acque destinate alla balneazione per la stagione in corso.

