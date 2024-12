TOLFA - Eccezionale successo e tanta partecipazione per il fantastico primo appuntamento con "Il Jazz è Donna", una serie di incontri dedicati alle donne e promossi dall'aps "Il Jazz è donna". Prosegue, infatti, la collaborazione con l'associazione “Susan G. Komen Italia”, di cui il Tolfa Jazz è partner dal 2016, dedicata alla sensibilizzazione alla prevenzione e cura dei tumori del seno. Grazie a questa collaborazione anche quest'anno sono partiti i 9 appuntamenti a cadenza mensile (da settembre a maggio). Il primo incontro, nella splendida location de "L'Ottava Goccia Country House, è stato molto apprezzato da tutte le partecipanti. Fantastico il concerto alla chitarra e alla voce di Rachele Andrioli che ha portato in scena “Leuca” e che è stato molto apprezzato.

Grazie alla voce, strumenti come lo scacciapensieri, tamburi a cornice, le corde, il flauto armonico, e all’utilizzo sapiente di macchine più innovative come la loop station, Rachele Andrioli ha saputo evocare rituali ancestrali, che hanno rapito lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori. Rachele ha proposto i brani del suo recentissimo album e quello speciale repertorio di canti di terre di confine dove la polifonia creativa sembra scaturire direttamente da questi luoghi estremi mettendo in scena un Salento inaspettato, urgente, vivo. Lo spettacolo "Leuca" è stato una sintesi di innovazione e tradizione, è stato un tributo alla musica popolare e al Mediterraneo, alle influenze più lontane e alla voce come sola bandiera, utilizzando come punto di partenza la fine e il principio della sua terra d’origine, il capo di Leuca.

Il primo incontro del Jazz è donna è stato ricco di emozioni con le attività sensoriali tenute dalla bravissima psicoterapeuta Barbara Loffari.

"Ringraziamo tutte le partecipanti e la dottoressa Loffari - spiegano dall'aps Tolfa Jazz - rimanete connessi con le nostre pagine per scoprire le prossime novità sul Tolfa Jazz e sull'acceleratore di incontri Il Jazz è donna".