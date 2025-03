TOLFA - "BOOM! POP! WOW!" "Il gruppo scout Tolfa1, dopo un'esperienza decennale in carri di Carnevale, quest'anno ha deciso di camminare su terreni inesplorati e di rappresentare piuttosto che un tema concreto, un vero e proprio stile artistico che ha influenzato in maniere globale ogni forma espressiva a cavallo degli anni '50". Ad esprimersi così la Comunità Capi del gruppo scout Tolfa1 dopo il grandissimo successo ottenuto nella parata dei carri allegorici di Carnevale. Il carro è il gruppone mascherato in maniera così originale ha colpito tutti e tantissimi sono stati gli applausi e i complimenti ricevuti dagli scout.

Il carro che ha proposto il gruppo Tolfa1 è stato un viaggio nel mondo del comic pop art, dove i fumetti degli anni ‘50 sono esplosi in una dimensione spettacolare e coloratissima! Si sono presentati come una pagina vivente, ricca di linee nere marcate, colori vivaci e onomatopee giganti che sembrano saltare fuori dalla scena.

Nuvolette di dialogo e lampi di colore, edifici stilizzati, balloon con frasi iconiche e dettagli che ricordano le pagine di un fumetto d’epoca. Ogni angolo di rappresentazione è stata un’illustrazione in movimento, un omaggio alla narrazione visiva e all’energia della pop art.

Con questo carro il gruppo Scout ha voluto celebrare "la creatività e la potenza dell’immaginazione, trasformando le strade in una gigantesca striscia di fumetto - proseguono dalla Comunità Capi - siamo stati catapultati in un mondo dove il vintage ha incontrato il moderno e la fantasia è diventata realtà". Il gruppo scout ci tiene a ringraziare "i nostri formidabili ragazzi e i loro super genitori, l'amministrazione comunale, nonché tutti coloro che da sempre ci sono accanto nelle nostre avventure!

In ultimo, e per importanza, ringraziamo la nostra bella, allegra e numerosa comunità capi".

