CERVETERI - Sarà il gruppo bandistico cerite ad aprire gli appuntamenti del cartellone estivo etrusco. Appuntamento il 2 agosto in piazza Santa Maria. A seguire, il 3 agosto, "Sei personaggi in cerca d'autore": l'opera di Pirandello sale sul palco. Venerdì 9 agosto sarà la volta invece della danza con "Il lago dei cigni". Sabato 10 agosto protagonisti due volti noti del teatro italiano. Tiziana Foschi, storica componente del quartetto "Premiata Ditta" e Antonio Pisu, portano in scena "Faccia un'altra faccia". Domenica 11 agosto è il turno invece di Pablo e Pedro, storico duo comico con una carriera trentennale durante la quale hanno sempre garantito divertimento e comicità. In programma, spazio anche alla musica classica, con l’omaggio a Puccini realizzato in occasione del centenario dalla morte e le cover band dei Queen e di Fabrizio De Andrè. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 e saranno ad ingresso gratuito. «Il tradizionale concerto del gruppo bandistico cerite, raffinate e ricercate rappresentazioni teatrali, la sacra arte della danza, cover band e la grande comicità. Questi gli ingredienti principali del programma di agosto dell'Estate Caerite 2024 - ha commentato il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali, Federica Battafarano parlando di un «fitto calendario di appuntamenti tutti ad ingresso gratuito». E se da una parte, però, il capoluogo etrusco potrà vantare, almeno per agosto, di una serie di appuntamenti da godere durante le sere estive, lo stesso non possono dire i residenti delle frazioni a cominciare da Marina di Cerveteri e Campo di Mare. Cittadini che sabato scorso sono peraltro scesi in strada per manifestare tutto il loro disappunto sulla scarsa attenzione riposta dall'amministrazione al territorio: discariche a cielo aperto, pista ciclabile, continui disservizi idrici, strade e marciapiedi dissestati. E ora anche: nessun appuntamento in vista se non quelli, come annunciato dal sindaco Elena Gubetti, inseriti all'interno dei progetti del lungomare di Campo di Mare. «Continua a essere lo stesso copione di sempre - ha commentato Alessio Catoni responsabile del Comitato dei cittadini Cerenova - Campo di Mare - Gli investimenti vengono fatti solo ed esclusivamente su Cerveteri e su Cerenova si fanno solo mirati. Lo scorso anno avevamo una discoteca fino alle 2 del mattino e di conseguenza fino alle 4 urla, schiamazzi e auto che sfrecciavano. Quest'anno nulla. Cosa dobbiamo dire ancora? La realtà è sotto gli occhi di tutti».

