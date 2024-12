SORIANO NEL CIMINO - La Toscana non è sola ad affrontare l’emergenza alluvione. Sono circa duemila i volontari della Protezione civile arrivati da dodici regioni italiane che stanno lavorando fianco a fianco ai colleghi toscani per ripulire e mettere in sicurezza il territorio. Personale altamente qualificato arrivato da Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta con macchinari specializzati e al momento impegnato nei comuni toscani più colpiti dalle esondazioni. Tra questi volontari, quelli della Protezione civile di Soriano nel Cimino. «In questi giorni difficili la nostra Protezione civile si è spostata in Toscana per aiutare le famiglie colpite dalle alluvioni. Un aiuto importante e concreto in queste ore così critiche», hanno riferito dall’amministrazione comunale. «Un ringraziamento speciale alla nostra Protezione civile - conclude - per l'impegno e per l'importante lavoro che sta portando avanti in questi giorni».

La popolazione toscana è stata colpita dall’alluvione lo scorso 2 novembre e, purtroppo, la situazione resta critica. Ieri mattina il governatore toscano Eugenio Giani, nominato commissario straordinario all'emergenza maltempo, ha scritto al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, chiedendo l'estensione dello stato di emergenza anche alle province di Lucca e Massa Carrara.

