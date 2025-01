SANTA MARINELLA - Il noto giornalista della Rai Ugo Russo, cittadino di Santa Marinella ed abitante nel quartiere Prato del Mare, ha ricevuto l'ambito riconoscimento della “Stella d'Oro del Coni” al merito sportivo, dal presidente Giovanni Malagò. Unico giornalista nella storia del premio a ottenere questo onore, Russo è stato premiato per la sua lunga e brillante carriera dedicata allo sport italiano.

Dalla radiocronaca calcistica, al sei nazioni di rugby, alla Olimpiade di Sidney 2000 dove Russo coprì ben 23 discipline agonistiche, fino ai ruoli dirigenziali.

“Russo – come è sottolineato nella motivazione ufficiale contenuta nella lettera del presidente Malagò - ha sempre dimostrato un profondo amore e una grande competenza per lo sport”. Il premio è stato accolto con grande entusiasmo e rappresenta un ulteriore capitolo nella straordinaria carriera del giornalista. Nonostante sia andato in pensione, Russo continua a essere un punto di riferimento nel mondo dello sport. “Santa Marinella è la sua città d'adozione, ed è orgogliosa del suo concittadino - commenta il sindaco Pietro Tidei - e lo celebra per i suoi numerosi successi. Personalmente lo conosco dai tempi di “Tutto il calcio minuto per minuto” in radio, di cui era una delle voci inconfondibili e l’ho sempre apprezzato come un grande professionista e un fervente appassionato”.

