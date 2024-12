LADISPOLI - Concessione di 30 anni del diritto di superficie gratuito di parte dell'area verde di via delle Viole, all'associazione Aps Nuove Frontiere Ets «per finalità di solidarietà attraverso attività socio ricreative, artistiche, sportive, ludiche, culturali, organizzazione soggiorni, ecc. e qualsiasi altra attività di promozione sociale volta a favorire l'autonomia e l'integrazione sociale dei soggetti con disabilità». A decretarlo una delibera della giunta ladispolana. «L'amministrazione - ha infatti spiegato l'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli - vuole contribuire in modo fattivo alla crescita de Il Giardino di Annalisa che negli anni è diventato un fondamentale punto di aggregazione e di riferimento per le famiglie dei ragazzi disabili del nostro territorio». «Avere a disposizione uno spazio dove svolgere delle attività può contribuire ad alleviare i molteplici problemi che i disabili sono quotidianamente costretti ad affrontare. La nuova concessione consentirà all'Associazione, oltre che di dare continuità ai progetti che stanno perseguendo, di ampliarne l'offerta pianificando nuove attività e laboratori partecipando a bandi sovracomunali per il finanziamento degli stessi. Infine potrà facilitare il processo di crescita e sviluppo dell'Associazione contribuendo al benessere psicofisico degli utenti fragili. Le Politiche sociali continuano ad essere al centro dell’azione dell’amministrazione Grando grazie alla stretta collaborazione con tutte le realtà del territorio». La nuova concessione entrerà in vigore il 24 luglio 2025 alla scadenza di quella triennale attualmente in atto.

