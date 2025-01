ACQUAPEDENTE - Un importante passo avanti per il Comune di Acquapendente, che ha concretizzato l’acquisto del giardino storico monumentale del Castello di Torre Alfina, un bene di inestimabile valore storico, paesaggistico e culturale. Questo acquisto, che arriva a conclusione di un lungo percorso amministrativo, iniziato con la precedente Amministrazione comunale, segna un punto di svolta nella valorizzazione di uno degli angoli più suggestivi e significativi del territorio.

Il giardino, che proviene dal fallimento del Perugia Calcio, è ora di proprietà comunale, e questo consente di avviare finalmente i lavori di ristrutturazione di un bene vincolato e tutelato. L’obiettivo è quello di recuperare e riqualificare quest’area, restituendo alla comunità uno spazio pubblico di grande valore. La riqualificazione del giardino storico del Castello di Torre Alfina non rappresenta solo un'opportunità per valorizzare la frazione di Torre Alfina, che vedrà crescere la sua attrattività turistica e culturale, ma si prevede che avrà anche un impatto positivo sull'intera comunità di Acquapendente. Il giardino, infatti, non solo arricchisce il patrimonio storico e paesaggistico del territorio, ma rappresenta anche una risorsa per il turismo, aprendo nuovi orizzonti per la fruizione di un luogo che affonda le radici nella storia della nostra città.

Il recupero di questo spazio pubblico testimonia l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel preservare e valorizzare il patrimonio storico e ambientale, facendo in modo che luoghi di grande rilevanza storica possano essere restituiti alla collettività, contribuendo a migliorarne la qualità della vita e a stimolare l’interesse per la cultura e il turismo.

