ALLUMIERE - I membri del PD di Allumiere sono stati presenti all'incontro che si è tenuto presso il Castello di Santa Severa, alla presenza dei vari rappresentanti del Partito Democratico. A relazionare durante l'incontro sono stati i consiglieri regionali e comunali e gli amministratori delle realtà locali dei comuni limitrofi, per il futuro del Castello, grazie all’iniziativa promossa dal Partito Democratico Santa Marinella-Santa Severa Segretaria PD S. Marinella, Paola Fratarcangeli e con la consigliera regionale PD Michela Califano. "L’onorevole Nicola Zingaretti ha ribadito l'importanza che questa realtà deve continuare ad avere come luogo di cultura, del e per il popolo - spiegano dal Pd di Allumiere - gli amministratori regionali hanno sottolineato l'assenza di progettualità, di azione e dialogo con le opposizioni, la mancanza di risposte alle varie interrogazioni presentate ad un anno dall’insediamento della giunta Rocca e, in merito alla questione in oggetto, il timore che si possa tornare indietro rispetto al grande lavoro fatto dalla giunta Zingaretti, per evitare la privatizzazione di un fiore all’occhiello per il nostro territorio".

I democrat di Allumiere hanno poi evidenziato: "Abbiamo ritrovato nelle parole dei consiglieri un forte parallelismo con quello che accade, da due anni, nel nostro piccolo Comune. Stesso “modus operandi” con mancanza di progettualità, come evidente nel bilancio approvato, assenza di dialogo con i cittadini e le realtà presenti in opposizione, con assoluta mancanza di risposte alle varie interrogazioni che i nostri consiglieri hanno presentato in questi quasi due anni. La linea politico-amministrativa della destra al governo, anche a livello nazionale, sta producendo zero e annientando il dialogo democratico essenziale per lo sviluppo del Paese. Alcune realtà si stanno ridestando dal sonno della ragione, il risultato delle regionali in Sardegna rappresenta una risposta chiara ad un progetto fallimentare e dannoso. Siamo già stanchi di promesse da campagna elettorale che vengono puntualmente disattese: a livello locale, regionale e nazionale".