ALLUMIERE - L'ex presidente della Pro Loco e docente Angela Ceccarelli, amante del trekking naturalistico, alla scoperta delle bellezze del territorio porta all'attenzione di tutti il particolare "Fontanile della Cava del Ferro", ubicato presso la "Roccaccia" ad Allumiere. Angela Ceccarelli come tanti residenti dei comuni collinari vorrebbero vedere valorizzati e conservati i siti storico-archeologici e che molti non conoscono nemmeno. "In questo Fontanile scorre acqua ricca di ferro, utilizzata in passato per cure mediche". L'esperto Dario Di Domenico del gruppo Gem evidenzia che: "Questo Fontanile è sito nei pressi della Roccaccia sulla stradina che scende sul Marangone. La sorgente attraversa una formazione di scisti violacei con vene di pirite e ematite che rende l'acqua ferruginosa".

La Ceccarelli spiega anche che: "La formazione dietro il fontanile sembra un calanco" e l'esperto Di Domenico precisa che sono scisti marnosi manganesiferi di colore violaceo sottostanti al flysch della Tolfa, attraversati da filoncelli di ematite e pirite con quarzo". ©RIPRODUZIONE RISERVATA