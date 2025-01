FIUMICINO - Il Direttore Marittimo del Lazio – Capitano di Vascello (CP) Michele Castaldo, ha fatto visita presso la sede della Capitaneria di Porto di Roma a Fiumicino. Il Direttore Marittimo è stato ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Roma – Capitano di Vascello (CP) Silvestro Girgenti e, dopo un colloquio sulle tematiche a carattere marittimo e portuale più rilevanti dell’ampia area di giurisdizione comprendente i Comuni costieri di Roma, Fiumicino, Pomezia, Anzio, Ardea – da Passoscuro a Nettuno – e il corso del fiume Tevere fino all’idroscalo dell’Urbe, ha presieduto un’Assemblea con tutto il personale militare e civile della sede.

Successivamente lo stesso Comandante ha incontrato, il Sindaco del Comune di Fiumicino On. Mario Baccini, prendendo atto della prosecuzione di una proficua sinergia tra l’Autorità marittima e l’Amministrazione comunale, in chiave di sviluppo delle attività della “Blue economy”. La visita a Fiumicino è poi proseguita al Comando Gruppo Guardia di Finanza in zona aeroportuale, ove il Direttore è stato ricevuto dal Colonnello Fabrizio Musci e presso la sede della Polaria Fiumicino dove sono stati accolti dalla dirigente D.ssa Rosaria Chiacchio, il tutto, con un utilissimo confronto sulle linee di attività di comune interesse istituzionale.

Al termine della visita il Direttore Marittimo del Lazio ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto con passione, dedizione e spirito di sacrificio, dal personale della Capitaneria di Porto di Roma a favore della dell’utenza marittima e portuale e della comunità in genere.