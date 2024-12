CIVITA CASTELLANA - La Federlazio esprime profonda soddisfazione per l’annuncio dell’amministrazione provinciale di Viterbo del completamento della Rotatoria del Quartaccio.

Si tratta di un’opera viaria di notevole importanza, uno svincolo nodale, sia per la scorrevolezza del traffico nel quadrante di collegamento tra Civita Castellana, Corchiano, Borghetto e la statale Flaminia, sia per il miglioramento della sicurezza stradale nel distretto industriale della ceramica.

«È il coronamento – afferma il presidente della Federlazio ceramica, Giampiero Patrizi – di un lungo iter che oggi vede realizzata un’opera strategica per il territorio, attesa da anni, fin troppi, dai cittadini e dalle imprese. Finalmente è stato messo in sicurezza un incrocio estremamente pericoloso e, nel contempo, verrà reso più scorrevole un nodo di viabilità attraversato da numerose autovetture private, del trasporto pubblico e veicoli industriali. Numerosi e, a volte, gravissimi gli incidenti che si sono verificati nel corso dei decenni». «Siamo molto soddisfatti- prosegue Patrizi – per il completamento di questo intervento: si vedono concretamente i risultati della programmazione messa in campo dall’amministrazione provinciale e della particolare attenzione riservata alla realtà produttiva del distretto». «Ricordiamo – conclude il Presidente di Federlazio ceramica – che il presidente Alessandro Romoli, al termine della visita ad alcune nostre aziende del territorio, nel mese di marzo dello scorso anno, volle personalmente rassicurare i nostri imprenditori sulla disponibilità delle risorse necessarie per rispondere in maniera concreta alle necessità di cittadini e imprese, con l’inizio di alcuni interventi sulle strade della Tuscia e la calendarizzazione di tanti altri».