TARQUINIA - Questo sabato 14 dicembre, alle 17.30, negli splendidi locali della Biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, verrà presentata la collana “Guide sentimentali”. La collana è edita da “Sette città”, casa editrice con sede a Viterbo, ed è curata dal neonato Consorzio Camminatori Indipendenti. Un collettivo di passi e di scrittura che sostituirà, in sostanza ed andandola ad arricchire, la firma di Stefano Mecorio sulle copertine dei libri di viaggio. «Dopo tre guide sentimentali e una più classica pubblicata da Ediciclo editore – spiega proprio Mecorio – ho avvertito la necessità di allargare i contenuti e di condividere questo progetto di scrittura con altri amici. E’ stato un passaggio tanto facile quanto naturale, poiché camminando una sorta di collettivo si era già creato. E così dopo aver chiuso il Cammino tra terra e mare, il primo cammino didattico d’Italia la cui guida uscirà in primavera, ci siamo guardati e ci siamo semplicemente dati un nome”.

Il Consorzio si occuperà quindi di guide, di cammini e curerà la collana. Ma non solo: “L’idea è quella di stimolare un dibattito attivo – stavolta parla Damiano Fabbri, ideatore tra tante altre cose del Cammino dei tre villaggi – attorno a una pratica che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. Camminare va di moda, ce lo sentiamo dire spesso, da piccoli addetti ai lavori quali siamo ci stiamo quindi ponendo molte domande. Che partono innanzitutto dall’osservazione di quanto accade sotto casa nostra. Dove poi operiamo con più piacere”. L’evento in Biblioteca, che si aprirà con il saluto istituzionale dell’assessora del Comune di Tarquinia Monica Calzolari, è una sorta di richiamo collettivo rivolto a chi ama la pratica dei cammini, ma anche a chi cerca nei libri di viaggio una chiave diversa, se non nuova, di lettura.

“Più volte ci è stato detto che le guide sentimentali sono una buona cornice per poter parlare di molto altro – ancora Mecorio – una sorta di non-guide, o di guide da salotto. Siamo partiti quasi per scherzo con la Francigena, poi il Tre villaggi e ad oggi i libri sono sei, più altri già commissionati per il futuro prossimo. La collana funziona, suscita curiosità e sta occupando un piccolo spazio editoriale nel quale fino ad ora non si era intrufolato nessuno. Siamo molto lieti di essere ospiti a Tarquinia, anche perché il Cammino Tuscia 103, con la sua e nostra guida Ediciclo, parte da Orte e arriva proprio a Tarquinia”.

Alla serata, fortemente voluta dall’assessorato alle Aree archeologiche, Biblioteca e Archivio storico di Tarquinia, parteciperanno Elisabetta Ciolli e Michele Toparini, guide ambientali del territorio. Modera l’incontro Stefano Tienforti, direttore editoriale Lextra. Presente in sala anche Elena Biagiola della libreria “La Vita nova”, con tutti i volumi di cui si andrà a dibattere. Il Consorzio sottoscriverà in sede il “Patto per la lettura” con la Biblioteca comunale.

L’incontro rientra nelle iniziative del cartellone ufficiale natalizio.

