FIUMICINO - Si è concluso il consiglio comunale con l’approvazione unanime, da parte di tutte le forze politiche presenti, di un documento a sostegno dei circa 2000 lavoratori ex Alitalia ancora impattati dal fallimento della compagnia e attualmente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

Il documento, frutto di un percorso di ascolto e confronto tra l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali, intende sollecitare un intervento urgente e strutturato da parte degli enti governativi, delle aziende del comparto aereo e dei soggetti che hanno rilevato gli asset di Alitalia SAI.

A seguito dell’ingresso di Lufthansa nell’azionariato di ITA Airways, si sono registrati ritardi significativi nell’attuazione dei piani industriali, con ricadute dirette anche su aziende strategiche dell’indotto come Atitech e Airport Handling. Tali ritardi hanno ostacolato le possibilità di ricollocazione dei lavoratori ex Alitalia, aggravando una situazione sociale ed economica già complessa.

Nel corso del Consiglio, il sindaco Mario Baccini ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti:

«La crisi e il fallimento di Alitalia hanno generato un disagio profondo e duraturo sul nostro territorio. Fiumicino ospita un hub aeroportuale strategico per l’intero Paese, e i benefici economici e occupazionali che questo dovrebbe garantire devono essere maggiormente percepibili dalla nostra comunità. Il problema degli ex lavoratori Alitalia è una questione irrisolta dal punto di vista politico da troppi anni. Abbiamo il dovere di sostenere ogni iniziativa a favore del lavoro, pur nella consapevolezza che un Comune non ha poteri diretti in queste materie. Tuttavia – ha proseguito il Sindaco – possiamo e dobbiamo essere una cassa di risonanza, per rafforzare le legittime richieste dei sindacati e dei lavoratori. Ho incontrato più volte le organizzazioni sindacali e abbiamo affrontato diversi temi, non solo legati alla situazione oggi in oggetto, ma anche alla stabilità occupazionale e al miglioramento delle condizioni lavorative, che troppo spesso non ricevono la dovuta attenzione».

Il documento approvato oggi in aula impegna formalmente il Sindaco e la Giunta comunale ad attivarsi un Tavolo con gli enti competenti per:

Rispetto della NASPI proposta;

Richiedere prioritariamente la revoca delle lettere di licenziamento;

Dichiarare il proprio sostegno ai lavoratori Alitalia in CIGS;

Rispetto dei requisiti pensionistici;

Ricollocazione presso Aziende;

Stabilizzazione dei CTD CIGS;

Eslporazione di una nuova CIGS;

Continuità dei pagamenti;

Costituzione del Bacino Lavoratori Alitalia.

«Sono felice che il Consiglio comunale di Fiumicino abbia recepito, all’unanimità, il documento di tutela occupazionale degli oltre 2mila ex dipendenti Alitalia. Un segnale di grande maturità politica. Un percorso di concertazione importante con tutti i gruppi consiliari e le organizzazioni sindacali che attesta e cristallizza, oggi in maniera formale, la nostra posizione in merito alle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Seguiamo l’evolversi di questa crisi con profonda preoccupazione. Parliamo di oltre 1600 nostri concittadini. Facciamo nostre le loro richieste. E auspichiamo si possa arrivare a una soluzione che dia le giuste garanzie occupazionali» commenta il presidente del Consiglio Roberto Severini.