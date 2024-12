ALLUMIERE - «Con grande orgoglio vogliamo condividere con tutti una splendida notizia: "Femminile, plurale" è stata riconosciuta tra le "Buone pratiche culturali" della Regione Lazio".

Ad annunciare questo importantissimo obiettivo raggiunto sono la presidente di "Femminile, plurale", Brunella Franceschini e tutto il suo staff.

Il concorso letterario Femminile, plurale e l'associazione omonima promuovono cultura e, allo stesso tempo, promuovono il paese fino Allumiere rendendolo ombelico della letteratura e della lettura.

"Abbiamo raggiunto questo grande traguardo perché "Femminile, plurale" è uno spazio di cultura, di innovazione e di socializzazione - spiegano la presidente Brunella Franceschini e il suo staff - "Femminile, plurale" è uno.spazio dove promuovere attivismo civico per generare consapevolezza, accoglienza, solidarietà. Fare cultura significa partecipazione, perché le relazioni generano desiderio di essere e di esserci per gli altri. Grazie a tutte e tutti coloro che hanno contribuito a fare di "Femminile, plurale" un progetto di comunità. Grazie alla presidente Gabriella Sarracco e la Fondazione Cariciv e grazie al comune di Allumiere per il supporto. Grazie alla Regione Lazio per questo importantissimo riconoscimento".

