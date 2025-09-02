FIUMICINO – L’amministrazione comunale di Fiumicino «ha preso atto, con la massima attenzione», del comunicato stampa diffuso dalla procura della Repubblica di Civitavecchia. «I fatti oggetto dell’indagine - si legge in una nota del Comune - assicurano da parte dell’Amministrazione un atteggiamento improntato alla massima serietà e rispetto nei confronti dell’azione giudiziaria, confermando la piena disponibilità a collaborare in ogni forma e sede. Il Sindaco, pertanto, sarà ascoltato nei prossimi giorni per offrire il proprio contributo sulle vicende, nella piena collaborazione istituzionale e nella massima trasparenza, in linea con lo spirito con cui la Città di Fiumicino sta affrontando la vicenda».