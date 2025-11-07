SANTA MARINELLA – «Il Comitato per il castello di Santa Severa ha accolto con favore il recente accordo, seppur transitorio, tra l’amministrazione comunale e CoopCulture, per proseguire l’operatività della biglietteria dei musei fino al 7 gennaio». Questo il pensiero dei volontari che difendono l’uso pubblico del maniero. «Si fa fronte alla necessità di non sospendere un servizio in un periodo di afflusso di pubblico importante come quello natalizio – continua il Comitato - in cui i nostri musei saranno sicuramente fonte di attrazione. Il Comitato, voce delle istanze cittadine, aveva evidenziato l’urgenza di una misura del genere e ringrazia per lo sforzo operato dal Sindaco e dal Comune. Proprio perché nelle assemblee era emersa questa criticità e quanto la cittadinanza desideri fortemente che il castello continui ad essere associato al nostro Comune, al nostro territorio, il Comitato chiede che l’amministrazione si adoperi a mantenere la biglietteria dei musei. A tal fine l’opportunità di affidare la biglietteria alla Multiservizi, società in house del Comune, dovrebbe essere considerata, si otterrebbe che siano impiegate risorse umane residenti nel Comune, che gli investimenti economici ritornino sotto altre voci all’amministrazione. Facciamo sì che la voce forte ed estesa dei cittadini sia ascoltata e che nel castello non si perda l’impronta di Santa Severa e Santa Marinella”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA