MONTALTO - Il comitato contro il fotovoltaico selvaggio di Montalto di Castro e Pescia Romana si farà promotore di un progetto di “Reddito energetico” destinato a tutti gli abitanti del comune. «Partendo dall’iniziativa lanciata dal Ministero per il “Reddito energetico nazionale” - spiegano dal comitato - vogliamo sostenere l’introduzione di misure che offrano un supporto reale alle comunità locali, in particolare in un territorio come il nostro, dove operano grandi aziende dell’industria green, ma dove mancano opere compensative concrete per i cittadini. Proponiamo che il reddito energetico diventi una misura a norma di legge per comuni come Montalto e Pescia, ormai saturi di impianti fotovoltaici e industriali legati alle energie rinnovabili». «Attraverso un dialogo costruttivo con il governo, il Ministero e le aziende già presenti - spiega il comitato - intendiamo promuovere l’inserimento di questa iniziativa nell’agenda nazionale. Crediamo che un reddito energetico, capace di ridurre i costi in bolletta per tante famiglie in un periodo di crisi economica, possa rappresentare un primo passo per includere la società civile nel processo di transizione energetica. Pur continuando a tutelare il territorio dall’avanzata del fotovoltaico selvaggio, vogliamo arricchire la nostra battaglia con proposte concrete, offrendo soluzioni ai bisogni della comunità. La nostra parola d’ordine è chiara: reddito energetico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA