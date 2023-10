Il comandante regionale della guardia di finanza ha fatto visita a Viterbo. Questa mattina il generale di divisione Virgilio Pomponi è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Carlo Pasquali e dai comandanti dei dipendenti reparti territoriali. L'alto ufficiale si è intrattenuto con i militari di ogni ordine e grado insieme a una rappresentanza della sezione locale dell’A.n.f.i., l’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, per sottolineare il legame inscindibile tra le fiamme gialle in servizio e in congedo.

A seguire, ha presenziato al briefing di Reparto illustrato dal comandante provinciale, ove sono state rappresentate le più rilevanti attività di servizio svolte dai reparti nei principali settori della missione istituzionale del Corpo a conclusione del quale ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine per le meritorie attività di servizio concluse e per quelle in corso, pienamente in linea con la missione istituzionale assegnata.

Nel corso dell’incontro sono state anche affrontate le strategie operative dei reparti dipendenti orientate alla lotta agli sprechi nell’erogazione di risorse pubbliche, alla luce degli ingenti investimenti connessi all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con l’occasione il generale di divisione Pomponi ha incontrato anche il prefetto Antonio Cananà, il procuratore capo Paolo Auriemma, il questore Fausto Vinci e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Massimo Friano. Il generale ha raccolto il plauso di tutte le autorità per l’impegno e la professionalità dimostrati dai militari del Comando provinciale di Viterbo e ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine pubblico.