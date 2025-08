Il colonnello Fabrizio Stella lascia Civitavecchia. Lo fa dopo quattro anni trascorsi alla guida del Gruppo Guardia di finanza di Civitavecchia, lasciandosi alle spalle un intenso periodo fatto di successi sul piano operativo. Ieri il saluto alle autorità cittadine e la presentazione del suo sostituto, il colonnello Antonio Sassi, ex capo ufficio Analisi del Nucleo di Polizia valutaria. Stella, che in poco tempo ha saputo conquistare la fiducia del territorio con azioni concrete di contrasto dei fenomeni criminali, primo tra tutti il traffico di droga, torna al Ministero dell’Economia e delle Finanze. A lui vanno i ringraziamenti della nostra redazione per l’eccellente lavoro svolto in questi anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA