TARQUINIA - L’attesa sembra essere finita. «Il Cinema Etrusco Tarquinia è pronto a riaprire la porte». L’annuncio è degli ex gestori Gérôme Bourdezeau e Dominique Battesti che attraverso i social danno il benvenuto ai nuovi gestori e ringraziano il Comune di Tarquinia per aver acquistato l’immobile e aver scelto di mantenere in vita un punto di riferimento importante per la cultura cittadina e luogo di aggregazione sociale di indiscutibile importanza. «Con questo messaggio passiamo "felinconicamente" il testimone dei canali social a Claudio Storani ed Eleonora Berardozzi, culturalmente competenti, nuovi pastori cinematografici del territorio - affermano Gérôme Bourdezeau e Dominique Battestie -Teniamo a ringraziare tutto il pubblico con il quale, emotivamente e discretamente, abbiamo condiviso, conversato, proiettato, immaginato, riflettuto, costruito, abbracciato, desiderato, sperato, pregato, sorriso, con la spalla del mezzo immersivo. Merci. Buone Visioni. Buon Vento a Eleonora Berardozzi e Claudio Storani, e al consiglio comunale della città di Tarquinia che ha fortemente voluto che il Cinema Etrusco Tarquinia potesse sopravvivere acquisendone le mura».

La data di inizio dovrebbe essere a breve e già esultano le comitive di amici ma anche i singoli appassionati che amavano trascorrere qualche ora davanti al grande schermo. Lo stop alla multisala di Tarquinia era avvenuto a causa della pandemia, anche se le difficoltà per i gestori erano iniziate da prima. Ora inizia una nuova avventura e i tarquiniesi incrociano le dita.

