TARQUINIA - Domenica 26 gennaio alle 10,30 per la rassegna “di domenica… un classico” il cinema Etrusco Arthouse di Tarquinia omaggia David Linch, a pochi giorni dalla sua scomparsa, con uno dei film più apprezzati e intensi: The Elephant Man. Tratto da una storia vera, la pellicola, uscita nel 1980, ottenne da subito un grande successo di pubblico e impose all’attenzione internazionale il talento visionario del regista americano, alle prese con una storia classica. L’eccellente qualità di Linch si rivelò anche nella scelta e nella gestione di attori come Anthony Hopkins e John Hurt, allora agli esordi, o di grandi nomi del cinema e del teatro come Anne Bancroft e John Gielgud. La vicenda di Joseph Merrick, colpito da una grave deformazione e costretto a metà dell’ottocento a esibirsi come fenomeno da baraccone in un circo della Londra Vittoriana, divenne ben presto il manifesto del cinema linciano, diviso tra innovazioni linguistiche, mescolanza dei generi e una critica sociale a difesa della liberta d’espressione dell’individuo. Il cinema Etrusco Arthouse nella settimana dal 23 al 29 gennaio dedicherà parte della sua programmazione a David Linch. Dopo A Straight Story e Elephant Man, sarà la volta di Mulholand drive mercoledi 29 gennaio alle ore 21.10. Tutti i film sono in lingua originale con i sottototitoli in italiano, nella versione restaurata dalla cineteca di Bologna. Per ogni informazione e per l’acquisto dei biglietti www.cinemaetrusco.com.

