Dopo la delusione della retrocessione, a Cerveteri è tempo di capire come sarà il futuro. Ci saranno tanti giocatori in partenza, che anche in caso di ripescaggio in Promozione non vestiranno la maglia verdeazzurra. In ogni caso, al di là della categoria, la società intende costruire una formazione molto competitiva per non farsi trovare impreparata in caso di “paracadute”. L'obiettivo è di portare in squadra molti ragazzi della città, per dare continuità al progetto e creare un importante senso di appartenenza. «Non abbiamo ancora smaltito la brutta retrocessione - ha detto il direttore generale Max Discepolo -, è chiaro che noi per primi ci siamo assunti le responsabilità, autocriticandoci perché alcune azioni, soprattutto nel costruire la squadra, sono da addebitare esclusivamente a delle nostre scelte, che si sono rivelate perdenti». Un mea culpa da parte della dirigenza che si rivolge anche ai sostenitori etruschi. «Ai tifosi, i quali ci hanno dimostrato affetto e vicinanza – aggiunge Discepolo -, promettiamo il massimo impegno per ritornare in Promozione, campionato che meritiamo di disputare per blasone e utenza. Attenderemo notizie sul ripescaggio per il quale siamo fiduciosi, anche se , ad oggi, dobbiamo pensare al fatto che siamo in Prima categoria. A giorni mi incontrerò con il diesse Valerio Gnazi e la proprietà per fare un'analisi sulle prospettive della prossima stagione». Le voci che circolano in queste ore, danno per certo in panchina Andrea Gabrielli, che per ora non ha lasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

