NEPI - Al via i lavori per il recupero delle vie e piazze del centro storico. «Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per il recupero di via delle Mura e limitrofe», annuncia il sindaco Franco Vita, aggiungendo che giovedì è partito «il cantiere per i lavori di recupero di piazza San Biagio, via Porta Porciana e limitrofe . L’importanza di questi recuperi - spiega il sindaco - non riguarda solo il rifacimento della pavimentazione, ma anche quello dell’impianto fognario e idrico che attualmente si trovano in uno stato obsoleto». Vita si scusa con i nepesini per i possibili disagi «ma purtroppo la crisi Covid ci ha costretto a spostare tutte le gare di appalto che si stanno accumulando e ce ne sono - anticipa in conclusione - ancora per oltre 3 milioni di euro da appaltare».