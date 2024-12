LADISPOLI - Su viale Italia, ma anche In piazza Rossellini e in piazza Marescotti arriva il "Festival dello sport di Ladispoli". Appuntamento sabato 14 e domenica 15 settembre.

Ad "aprire le danze" sabato ci penserà una "sfilata sportiva" con le rappresentative di tutte le associazioni che parteciperanno con i colori e la bandiera del proprio club. La partenza sarà da viale Italia, piazzale Roma, dalle 17.30 per arrivare in piazza Marescotti, dove, dopo il taglio del nastro e i saluti di rito, alle 19 ci sarà l'apertura ufficiale dell'evento con tanti ospiti d’onore, performance sportive ed esibizioni varie tutte a titolo gratuito, dove ogni realtà avrà il proprio equo spazio sul palco principale. Il "Festival dello sport di Ladispoli" proseguirà poi domenica 15 settembre dalle 10 con nove ore di attività sportive. Ogni ASD potrà prenotare una delle 12 aree predisposte quali: 11 aree di terra (60mq l’una) più l’area palco. Le aree saranno assegnate in ordine cronologico di ricezione prenotazione, fino ad esaurimento disponibilità, per richieste particolari e dopo valutazione da parte dell’organizzazione, si potrà assegnare un'area più ampia. Tutte le iscrizioni saranno gratuite e presto verrà divulgato il programma definitivo e dettagliato. Per info e iscrizioni:festivaldellosportladispoli@gmail.com

