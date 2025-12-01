MONTE ROMANO - Roccarespampani, stanziati dalla Regione Lazio fondi per la riqualificazione del famoso Castello. Il sindaco Maurizio Testa ringrazia «l’assessore Ghera per l’attenzione e la vicinanza che ha dimostrato nei confronti di Monte Romano e del suo patrimonio storico artistico e culturale che da sempre custodiamo con dedizione ed impegno. Un grazie al presidente Rocca ed alla giunta regionale, per aver destinato l’importante contributo al Castello di Roccarespampani, che sarà utilizzato nella maggior parte, agli interventi di riqualificazione generale del maniero ed alla completa sistemazione della sua copertura».

«Questo intervento - prosegue Testa - darà certamente nuova forza e nuova luce al castello con l’auspicio che possa tornare ad essere il punto di riferimento e di attrazione per l’organizzazione di importanti eventi, sia culturali che mondani. Grazie all’azione sinergica tra le due amministrazioni, siamo riusciti, a distanza di un secolo, a rientrare in possesso di una porzione di terreni che non erano più gestiti in maniera diretta sia dalla Regione Lazio che dal Comune di Monte Romano e riunificare così nella sua interezza, l’intera azienda agricola Roccarespampani. Una parte del contributo, servirà a bonificare e riqualificare dal punto di vista ambientale ed agricolo proprio quelle aree, ed a metterne in sicurezza la viabilità interna. Questi importanti risultati, sono il frutto di una efficace e costante collaborazione tra il Comune e la Regione, in relazione all’accordo di valorizzazione del patrimonio regionale che gli enti hanno sottoscritto nell’anno 2024 al fine di metterli a disposizione delle comunità locali. Un ringraziamento particolare va all’assessore Ghera ed a tutti i suoi collaboratori, il cui impegno, professionalità e tempestività, hanno reso possibile l’assegnazione di questo fondamentale finanziamento, che consentirà l’attuazione della progettualità destinata al castello. Grazie per la vicinanza ed il continuo sostegno ai consiglieri Sabatini e Zelli ed ai loro collaboratori, sempre attenti alle esigenze del nostro territorio. Ringrazio i tecnici che hanno lavorato al progetto, gli uffici comunali per il grande lavoro svolto e per la professionalità e la dedizione con cui sono quotidianamente al servizio della nostra Comunità. Il grande risultato ottenuto è frutto dell’incessante impegno della giunta e dei consiglieri di Maggioranza, che ogni giorno lavorano per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati nel nostro programma elettorale». «Rinnovo l’impegno di quest’amministrazione nel proseguire questo percorso di collaborazione istituzionale con gli enti sovraordinati, al fine raggiungere ulteriori importanti risultati come quello odierno, sempre nell’ottica di dare risposte concrete ai nostri cittadini e di migliorarne la qualità della vita», conclude il sindaco Testa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA