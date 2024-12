SANTA MARINELLA – Anche quest’anno ottobre si tinge di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e della diagnosi precoce dei tumori femminili.

Per questa occasione, il Castelletto, sede della Polizia locale di Santa Marinella, sarà illuminato di rosa, colore simbolo della campagna di screening rivolta alle donne.

“E’ importante lanciare un messaggio corale di supporto alle donne che stanno lottando con un tumore al seno, – afferma il consigliere con delega alla Sanità Alessio Manuelli - sostenendole e supportandole affinché possano affrontare la malattia in maniera più confortevole e non sentirsi sole e allo stesso tempo informare sull’importanza della prevenzione. Per questo ho accolto con enorme piacere l’invito di Lisa Di Giovanni, presidente dell’Andos di Civitavecchia e Santa Marinella a partecipare a “Cammina per la prevenzione”, l’iniziativa che si è svolta la scorsa domenica mattina a Civitavecchia. Anche il nostro Comune vuole dare supporto alla campagna di sensibilizzazione, illuminando un edificio pubblico e promuovendo iniziative in tema».

“E’ fondamentale che la diagnosi precoce delle malattie oncologiche femminili diventi un argomento che esca dalle corsie ospedaliere – commenta il sindaco Pietro Tidei - utilizzando eventi di richiamo per diffondere un messaggio fondamentale: la prevenzione salva la vita, la prevenzione è vita”.

«Come delegata alle Pari opportunità – aggiunge la consigliera Paola Fratarcangeli - sostengo con forza l'importanza del mese che, rinnovandosi ogni anno, diventa un appuntamento atteso, che aiuta le donne a trovare ispirazione ed informazione, fondamentali per prendersi cura di sé, nei diversi tempi della vita. All'interno della Consulta delle donne è alta l'attenzione su questi temi, e speriamo di attivare insieme iniziative per dare sempre maggiori risposte ai bisogni di ogni donna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA